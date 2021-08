Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 5 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, giovedì 5 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. Alla vigilia dall'arrivo del green pass obbligatorio - dal 6 agosto- i numeri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia e il punto sui vaccini alla vigilia del report dell'Iss, con l'ipotesi di zona gialla che si affaccia per alcune regioni. I dati:

PUGLIA

Sono 243 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 10.492 test: 35 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 92 in provincia di Lecce, 19 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Sono 2.887 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid sono 108.

TOSCANA

Sono 765 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 5 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 765 su 13.787 test di cui 9.006 tamponi molecolari e 4.781 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,55% (11,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che sono stati somministrati 35mila vaccini nelle ultime 24 ore e il 72% dei toscani over 12 ha ricevuto la prima dose.