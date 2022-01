Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 6 gennaio

Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, giovedì 6 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese dopo la nuova stretta varata dal governo per arrestare la corsa della nuova ondata covid. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

VENETO

Sono 18.129 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 gennaio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 31 morti. I casi attualmente positivi nella regione sono 151.214. I decessi da inizio pandemia sono saliti a 12.487.

PUGLIA

Sono 5.558 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 gennaio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 75.641 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.333; Bat: 634; Brindisi: 568; Foggia: 642; Lecce: 1.022; Taranto: 226; Residenti fuori regione: 114; Provincia in definizione: 19. Sono 45.648 le persone attualmente positive, 384 quelle ricoverate in area non critica, 38 le persone in terapia intensiva. Dati complessivi: 333.918 casi totali; 6.118.322 tamponi eseguiti; 281.269 persone guarite e 7.001 persone decedute.

TOSCANA

Sono 17.286 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 gennaio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 18 morti. I nuovi casi, 6.247 confermati con tampone molecolare e 11.039 da test rapido antigenico, sono il 3,9% in più rispetto al totale del giorno precedente e portano il totale a 463.023 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I guariti crescono dell'1,6% e raggiungono quota 309.793 (66,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 22.889 tamponi molecolari e 52.635 tamponi antigenici rapidi, di questi il 22,9% è risultato positivo. Sono invece 22.931 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 145.614, +9,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.001 (40 in più rispetto a ieri), di cui 98 in terapia intensiva (8 in più). Dei nuovi decessi, 8 sono uomini e 10 donne con un'età media di 85,5 anni.