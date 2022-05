Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 6 maggio

Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, giovedì 6 maggio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Lazio, Toscana e Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. I dati delle regioni:

VENETO

Sono 4.464 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 6 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.694.104, mentre gli attualmente positivi sono 62.341. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.500. Negli ospedali veneti sono ricoverate 534 persone in area medica e 20 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 112. Nella giornata di ieri sono state effettuate 938 vaccinazioni anti-Covid.

TOSCANA

Sono 2.234 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 maggio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 2.234 su 15.567 test di cui 2.542 tamponi molecolari e 13.025 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,35% (69,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che in Toscana i vaccini somministrati sono 8.907.685.