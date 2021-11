Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 6 novembre

Il bollettino con numeri e dati Covid in Italia oggi, sabato 6 novembre, con news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. L'Europa fa i conti con la quarta ondata. Numeri, date e notizie da Lombardia e Lazio, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli.

TOSCANA

Sono 459 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione secondo quanto riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani su Telegram. Continua a salire anche in Toscana il numero di contagi di Covid e aumenta anche il tasso di positività rispetto ai test effettuati.

Oggi i nuovi casi sono stati registrati su 28.511 test di cui 8.935 tamponi molecolari e 19.576 test rapidi. Ieri i nuovi casi erano stati 381 su 30.949 test. Ne deriva che il tasso dei nuovi positivi oggi è 1,61% (5,2% sulle prime diagnosi), mentre ieri era 1,23% (4,2% sulle prime diagnosi).

PUGLIA

Sono 239 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 6 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 19.418 tamponi. Spiccano i 73 casi in provincia di Taranto e i 52 in provincia di Foggia. Sono 43 i nuovi casi in provincia di Bari. Le persone attualmente positive in Puglia sono 3.331. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 142. In terapia intensiva, invece, 19 persone.