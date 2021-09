Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 settembre

Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 8 settembre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. In attesa di novità sul green pass esteso eventualmente al lavoro privato - mentre in Italia si discute di obbligo vaccinale e terza dose - ecco i numeri dalla Sicilia in zona gialla con nuove regole, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. Il bollettino delle regioni:

PUGLIA

Sono 243 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 8 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 15.241 test. Spiccano i 94 contagi in provincia di Bari e i 60 in provincia di Lecce. Le persone attualmente positive sono 3.978. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 213. In terapia intensiva, invece, 26 pazienti.

VENETO

Sono 705 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 settembre 2021, secondo i dati del bollettino covid-19 della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 45.213 tamponi, il tasso di positività è dell'1,56%.

I pazienti covid ricoverati sono 297. In area non critica 244 persone (+2), mentre in terapia intensiva sono 53 (-1) i pazienti. Nelle terapie intensive, ha spiegato il governatore Luca Zaia, vengono considerati anche i soggetti negativizzati.

TOSCANA

Sono 408 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 408 su 17.786 test di cui 9.331 tamponi molecolari e 8.455 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,29% (6,9% sulle prime diagnosi)", scrive Giani suoi social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.995.149.

MARCHE

Sono 15 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 settembre nella Marche, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1216 tamponi: 747 nel percorso nuove diagnosi e 469 nel percorso guariti. I nuovi positivi sono 4 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Fermo e 1 in provincia di Pesaro e Urbino. Questi casi comprendono 5 rientri dall'estero (Albania, Germania, Ucraina), 1 rientro dalla Sardegna, 5 soggetti sintomatici, 3 contatti in ambito domestico e 1 contatto stretto di caso positivo.