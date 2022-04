Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 9 aprile

Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, sabato 9 aprile 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. La quarta dose di vaccino anti Covid in Italia sarà prevista per le persone che abbiano compiuto o superato gli 80 anni di età, per gli ospiti delle Rsa e per coloro che siano inseriti nelle categorie a rischio e abbiano un'età compresa tra i 60 e i 79 anni.

VENETO

Sono 6.820 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 9 aprile. Si registrano inoltre altri 8 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.549.207, mentre gli attualmente positivi sono 79.767. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.254. Negli ospedali veneti sono ricoverate 617 persone in area medica e 25 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 138. Nella giornata di ieri sono state somministrate 4.061 dosi di vaccino.

TOSCANA

Sono 4.134 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 aprile 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 7 decessi. I nuovi casi di positività (1.139 confermati con tampone molecolare e 2.995 da test rapido antigenico), portano il totale a 1.023.109 dall'inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 963.809 (94,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 5.600 tamponi molecolari e 22.221 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,9% è risultato positivo. Sono invece 5.912 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 49.684, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 852 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 42 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 3 uomini e 4 donne con un'età media di 90,3 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

BASILICATA

Sono 714 i nuovi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 9 aprile. Si registrano inoltre altri 2 morti. 3.582 il totale dei tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Balvano e Lauria. Sono state registrate 697 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 99 (-2) di cui 1 in terapia intensiva: 61 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 38 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 26.700.