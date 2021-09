Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Il bollettino Covid Italia di oggi, sabato 25 settembre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. I numeri dalla Sicilia in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni:

TOSCANA

Sono 290 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 266.295 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.035 tamponi molecolari e 13.734 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo. Sono invece 6.884 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,2% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 7.594, -1,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 337 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (stabili). Le persone complessivamente guarite sono 266.295 (409 in più rispetto a ieri, più 0,2%).

PUGLIA

Sono 186 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 25 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi positivi sono stati individuati su 14.682 tamponi. Spiccano i 65 contagi in provincia di Bari. Le persone attualmente positive sono 2.908. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 171. In terapia intensiva, invece, 19 malati.

BASILICATA

In Basilicata i nuovi casi di contagio da coronavirus ono 28 (25 riguardano residenti), su un totale di 898 tamponi molecolari, e non si registrano morti per Covid-19. I lucani guariti o negativizzati sono 36. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 43 (-8) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.203 (-11).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.138 somministrazioni ieri. Finora 418.385 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,6 per cento) mentre 368.926 hanno completato il ciclo vaccinale (66,7 per cento), per un totale di 787.311 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,5 per cento di prime dosi somministrate e con il 92,1 per cento di completamento del ciclo vaccinale.