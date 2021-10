Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, sabato 16 ottobre 2021, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Veneto, Lazio e Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna vaccini in Italia che prosegue positivamente, con già 69mila circa prime somministrazioni effettuate ieri, data di entrata in vigore del Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, +10mila rispetto a venerdì scorso.

I dati delle Regioni

PUGLIA

Sono 134 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività sono stati registrati su 21.315 test giornalieri. Sono 2.170 le persone attualmente positive, 134 quelle ricoverate in area non critica, 18 le persone in terapia intensiva. Complessivamente da inizio emergenza sono stati registrati 270.367 casi totali, 3.895.676 test eseguiti, 261.382 persone guarite e 6.815 decessi.

TOSCANA

Sono 212 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione anticipati su Telegram dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 212 su 32.014 test di cui 8.575 tamponi molecolari e 23.439 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,66% (2,4% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che vaccini attualmente somministrati sono 5.683.082.