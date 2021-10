Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, venerdì 15 ottobre 2021, con numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti mentre l'indice Rt è in lieve crescita. I numeri dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni:

TOSCANA

Sono 230 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Da ieri i morti sono stati 3. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.663 tamponi molecolari e 21.993 tamponi antigenici rapidi con un tasso di positività allo 0,73%. I ricoverati sono 216, 7 in più rispetto a ieri, di cui 22 in terapia intensiva, uno in meno. L'età media dei 230 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa.

In isolamento domiciliare 5.262 persone con sintomi lievi, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 216, 7 in più di ieri, e 22 le terapie intensive occupate, una in meno rispetto a ieri. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 7.225 i deceduti. In Toscana i vaccini somministrati sono stati 5.663.448.

PUGLIA

Sono 102 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, venerdì 15 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 22.892 tamponi. Sono 34 i contagi in provincia di Taranto, 24 in quella di Foggia. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.135. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 133. In terapia intensiva, invece, 18 malati.

SARDEGNA

Sono 19 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 ottobre in Sardegna, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto di Nuoro. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (1 in meno rispetto a ieri), 76 (-3) in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.526 persone, 20 in meno rispetto a ieri.