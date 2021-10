Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, martedì 12 ottobre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. I numeri e il punto sui vaccini da Piemonte e Lombardia, Lazio e Toscana, Puglia e Sicilia e dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli, a pochi giorni dall'entrata in vigore del green pass obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati.

I dati delle regioni:

PUGLIA

Sono 118 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, martedì 12 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 12.299 tamponi. Sono 25 i contagi in provincia di Bari, 24 in quella di Foggia. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.312. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 135. In terapia intensiva, invece, 20 malati.

TOSCANA

Sono 135 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della Regione e anticipati su Telegram dal presidente della Regione Eugenio Giani. Eseguiti 19.197 test di cui 7.445 tamponi molecolari e 11.752 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,70% (2,3% sulle prime diagnosi). Registrati 4 decessi. I ricoverati sono 232 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.907 (95,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.632, -1,9% rispetto a ieri.