Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Il bollettino Covid Italia con i numeri di oggi, venerdì 1 ottobre 2021, e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. Mentre diminuisce l'occupazione di reparti in ospedale e terapie intensive, l'indice Rt è stabile a 0,83 e l'incidenza cala, ecco i numeri dalla Lombardia e dalla Toscana, dal Lazio e dalla Sicilia, dalla Campania e dalla Puglia.

PUGLIA

Sono 172 i contagi da covid 19 in Puglia oggi, 1 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 14.491 tamponi. In provincia di Bari individuati 51 positivi, a Lecce 46 e a Foggia 37. Le persone attualmente positive sono 2.579. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 142. In terapia intensiva, invece, 15 persone.

TOSCANA

Sono 255 i contagi da covid 19 in Toscana oggi, 1 ottobre 2021, secondo i dati e i numeri del bollettino anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 255 su 18.169 test di cui 8.276 tamponi molecolari e 9.893 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,40% (3,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.450.843.