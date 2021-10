Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 ottobre

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, martedì 19 ottobre 2021, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna vaccini in Italia e sul Green pass. Sono oltre un milione le certificazioni verdi scaricate nelle ultime 24 ore: per l'esattezza 1.049.384, secondo il report aggiornato del governo. In particolare, 914mila sono stati scaricati dopo aver fatto i tamponi e 130mila in seguito a vaccinazioni.

I dati delle Regioni

TOSCANA

Sono 150 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registrano altri due morti.

I nuovi casi di positività (138 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico) portano il totale a 286.168 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 273.706 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.667 tamponi molecolari e 31.852 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 8.312 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.225, -1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 231 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un'età media di 87,5 anni (1 a Pistoia, 1 a Grosseto).

PUGLIA

Sono 127 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 morti.

I nuovi casi di positività rilevati su 23.197 test giornalieri. Sono 2.101 le persone attualmente positive in Puglia, 128 ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva.

Da inizio emergenza registrati 270.602 casi totali, eseguiti 3.949.673 test. Complessivamente sono 261.682 le persone guarite, 6.819 i decessi.