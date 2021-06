Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e regioni: contagi 22 giugno

Il bollettino Covid Italia di oggi, 22 giugno, con i dati regione per regione e della Protezione Civile. In vista dello stop all'obbligo delle mascherine all'aperto, dal 28 giugno, il quadro con numeri su contagi, rocoveri e morti da Lombardia e Lazio, da Sicilia e Piemonte, da Campania e Puglia mentre tutta l'Italia tranne la Valle d'Aosta è in zona bianca. Le ultime news dalle città - Roma, Milano, Napoli - e le notizie da Veneto, Toscana. Sardegna, Abruzzo. I dati delle regioni:

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 16 (1 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ancona, 5 nella provincia di Pesaro-Urbino, 4 nella provincia di Fermo, 0 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (3 casi rilevati), contatti in setting domestico (5 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (3 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.