Covid oggi Italia, bollettino regioni e Protezione Civile: contagi 14 giugno

Il bollettino Covid Italia di oggi, 14 giugno, con i dati regione per regione della Protezione Civile. Le news su contagi e morti e il punto sui vaccini mentre altre regioni, a partire da Lombardia e Lazio, entrano in zona bianca, senza coprifuoco e con nuove regole per i ristoranti.

I dati sulla pandemia di coronavirus da Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia e i numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il bollettino regione per regione:

Per la vaccinazione, finora sono 256.206 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (46,3 per cento) e 131.146 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 387.352. I residenti in Basilicata sono 553.254.