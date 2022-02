A quanto apprende l'Adnkronos per definire le nuove misure anti-Coronavirus

A quanto apprende l'Adnkronos, il premier Mario Draghi vedrà i capidelegazione delle forze di maggioranza per discutere e definire le nuove misure anti-Covid alle ore 15.15 a Palazzo Chigi, dunque prima del Consiglio dei ministri in programma per le 16.