Continua, costante, il calo dell'occupazione media a livello nazionale dei posti letto Covid in Italia nelle terapie intensive degli ospedali che nelle 24 ore - secondo gli ultimi dati dell'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera - scende di un punto percentuale, attestandosi al 12%, dopo essere stata stabile per due giorni al 13%.