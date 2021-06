Covid oggi Italia, contagi: bollettino Protezione Civile e regioni 11 giugno

Il bollettino Covid Italia con i dati della Protezione Civile - regione per regione - di oggi, 11 giugno, nella giornata in cui il monitoraggio Iss conferma il calo dell'indice Rt e si profila l'ingresso di altre regioni in zona bianca, con Lombardia e Lazio in pole position. Mentre il vaccino AstraZeneca resta sotto i riflettori, in attesa di nuove indicazioni, ecco i dati coronavirus da Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia con i numeri sui vaccini e le ultime news da Roma, Milano, Napoli: