Fondazione Gimbe: in sette giorni +58,9% nuovi casi

Situazione Covid in Italia, il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva, nella settimana dal 15 al 21 giugno, "un aumento dei nuovi casi (255.442) in tutte le regioni italiane: +58,9% in 7 giorni". C'è stato anche un incremento dei ricoveri ordinari (+14,4%) e delle terapie intensive (+12,6%) ma sono calati i decessi (-19%).