Covid oggi Italia, dati e contagi: bollettino 11 aprile

Sono 28.368 i nuovi contagi da coronavirus in Italia (53.253 ieri) e 115 i morti (90 ieri) nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 192.782 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 14,7%. In crescita le persone ricoverate con sintomi, 218 in più rispetto a ieri per un totale di 10.256. In aumento anche le terapie intensive ma con una sola persona in più rispetto a ieri per un totale di 466.