Covid oggi Italia, dati e contagi: bollettino 14 aprile

Sono +64.951 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 149 i morti. E' quanto emerge dai dati aggiornati sui contagi nel bollettino di oggi 14 aprile di Protezione Civile e ministero della Salute. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 161.336 mentre, complessivamente, i casi di Covid sono 15.533.012. Gli attualmente positivi sono 1.227.662.

Sono +438.375 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia e il tasso di positività è al 14,8%. In calo i ricoveri: i pazienti ricoverati con sintomi sono 10.075 (-91) mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 420 (-29).