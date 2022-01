Sono 186.253 i contagi Covid in Italia oggi 14 gennaio 2022, secondo il bollettino quotidiano. Registrati altri 360 morti da ieri. I nuovi casi sono stati individuati su 1.132.309 tamponi, con un tasso di positività del 16,5%. Sono 18.019 i pazienti Covid ricoverati con sintomi, 371 in più da ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.679 (+11). I guariti da ieri sono 125.199.