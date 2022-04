Sono 58.861 i nuovi contagi da coronavirus (69.204 ieri) e 133 i morti (131 ieri) nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione Covid in Italia.

In calo i ricoveri ordinari (-134 da ieri), che scendono sotto la soglia dei 10mila (9.942), e le terapie intensive, dove si trovano 11 persone in meno rispetto a ieri per un totale di 371.