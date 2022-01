Covid oggi Italia, dati e contagi: bollettino 31 gennaio

Sono 57.715 (ieri 104.065) i nuovi contagi da coronavirus e 349 i morti in 24 ore (ieri 235) che portano a 146.498 il numero delle vittime da inizio emergenza. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagi in Italia. Sono 478.314 (ieri 818.169) i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12%.

In aumento le persone ricoverate con sintomi che sono 19.913 (+296 rispetto a ieri) mentre diminuiscono quelle in terapia intensiva (-9) che sono 1.584, con 112 ingressi in 24 ore. Gli attualmente positivi sono 2.592.606 (-51.211 su ieri) mentre i guariti sono 8.244.012 (+108.493).