Sono 99.522 i nuovi contagi Covid in Italia oggi 4 febbraio 2022, secondo il bollettino quotidiano. Si registrano inoltre altri 433 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 884.893 tamponi, con un tasso di positività che scende all'11,2%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 1.440 in totale e 17 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi che sono 19mila, 324 in meno di ieri.