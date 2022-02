Sono 41.247 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 febbraio in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 326 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 393.663 tamponi, con un tasso di positività al 10,4%, in calo rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 18.675, +177 da ieri, mentre sono 1.423 i pazienti in terapia intensiva, -8 da ieri.