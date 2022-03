Sono 22.083 i nuovi contagi Covid oggi in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 130 morti. I dati fanno registrare 188.274 tamponi, per un tasso di positività dell'11,7%. Sono 8.989 i ricoverati con sintomi, +161 da ieri, e 610 i pazienti attualmente in terapia intensiva (+7).