Covid oggi Italia, dati e contagi: bollettino 8 aprile

Sono 66.535 i nuovi contagi da coronavirus oggi in Italia (69.596 ieri) e 144 i morti (150 ieri). E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 442.029 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 15,05%. In lieve aumento i ricoverati con sintomi, 24 in più di ieri per un totale di 10.102, mentre sono in calo le persone ricoverate in terapia intensiva, 9 in meno di ieri per un totale di 462.