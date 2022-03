Covid oggi Italia, dati e contagi: bollettino 9 marzo

Sono 48.483 i nuovi contagi da coronavirus e 156 i morti registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Emerge dal bollettino aggiornato sull'emergenza. In totale sono 1.001.922 gli attualmente positivi e 992.784 le persone in isolamento domiciliare.

Sono 433.961 i tamponi in più effettuati da ieri e il tasso di positività sfiora l'11,2%. Il totale dei tamponi effettuati sale a 190.933.832. In calo i ricoveri con sintomi Covid. Come emerge dal bollettino, sono 8.575 i ricoverati con sintomi (-201) e 563 (-29) i ricoverati in terapia intensiva con 43 ingressi del giorno.