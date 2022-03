Sono 36.429 i nuovi contagi da coronavirus e 214 i morti in 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 415.288 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un'indice di positività pari all'8,77%. Scendono sotto quota 10mila (9.954) i ricoverati con sintomi. Calano anche i pazienti in terapia intensiva che in totale sono 681, ventisette in meno di ieri.