Sono 167.206 i nuovi contagi da coronavirus in Italia e 426 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime dall'inizio dell'emergenza salgono a 144.770 mentre in totale sono state contagiate 10.383.561 persone. I guariti toccano quota 7.522.210, 139.421 hanno superato il virus nelle ultime 24 ore.