Covid oggi Italia, dati e contagi: ultimo bollettino

Sono 77.621 i nuovi contagi da coronavirus da ieri in Italia e 170 i morti. E' quanto emerge dal bollettino aggiornato sull'emergenza. Le vittime dall'inizio della pandemia salgono a 159.224 mentre i casi totali sono 14.567.990.

Sono 524.899 i tamponi effettuati in più da ieri e il tasso di positività è al 14,8%. Il totale dei tamponi effettuati è 200.421.282. Salgono da ieri i ricoveri ordinari (+131) con sintomi Covid mentre in lieve calo (-6) sono i pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 9.871 in totale, 481 quelli in terapia intensiva con 50 ingressi del giorno. I dimessi e guariti sono in totale 13.125.950.