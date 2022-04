Covid oggi Italia, dati e contagi: ultimo bollettino

E' di 69.278 nuovi contagi e 150 morti il bilancio delle ultime 24 ore di pandemia da coronavirus in Italia. I dati del ministero della Salute fanno registrare 461.448 tamponi, per un tasso di positività del 15%. Sono 10.164 i ricoverati con sintomi, -82 da ieri, 466 i pazienti attualmente in terapia intensiva (-5). Le persone attualmente positive sono 1.274.286, con un calo di 102 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 69.837 guariti, che portano il totale a 13.601.404 da inizio pandemia.