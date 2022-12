Covid oggi Italia, dg Aifa: "Situazione tranquilla"

Magrini all'Adnkronos: "L'Unità di crisi ha fatto il punto: richiamo vaccinazione importante per i fragili"

"Nella riunione dell’Unita di crisi abbiamo fatto il punto sulla situazione epidemiologica che per l’Italia è oggi tranquilla". Lo ha detto all’Adnkronos Salute il direttore dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, al termine della riunione dell’Unità di crisi al ministero della Salute, a Roma. Nell’incontro è stata ribadita "l'importanza del richiamo vaccinale per tutti i soggetti a rischio - ha aggiunto Magrini - la quarta o quinta dose per tutti quelli che hanno fatto il vaccino anti-Covid da più di 4 mesi". La volontà del ministero della Salute e delle istituzioni che compongono l’unita di crisi "è di puntare anche a gennaio ad aumentare le vaccinazioni”, ha concluso Magrini.