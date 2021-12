Covid oggi Italia, Figliuolo: "Dal 10 gennaio booster a 4 mesi"

"Stiamo correndo per cercare di arginare la variante Omicron"

"Dal 10 gennaio si partirà con la terza dose a quattro mesi e questo ci darà un ulteriore impulso". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid in visita all'hub vaccinale, allestito alla caserma Vian di Cuneo, conferma l'avvio dei booster con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. "Stiamo correndo per cercare di arginare la variante Omicron e dobbiamo continuare" spiega.