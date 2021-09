3,7 milioni gli over 50 ancora non vaccinati

Vaccino Covid, continua a scendere il numero di somministrazioni settimanali con una media mobile a 7 giorni di 212.789 somministrazioni al giorno. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che sottolinea come siano 3,7 milioni gli over 50 ancora non vaccinati. Al 22 settembre il 75% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 69,8% ha completato il ciclo.