Covid in Italia oggi, Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento passano in zona bianca alla luce dei dati della Cabina di regia. Ora come ora in zona gialla ci sono Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle Aosta. In area bianca si trovano già Basilicata, Campania, Lombardia, PA Bolzano, Umbria e Veneto. Nessuna regione si trova in rossa e arancione.