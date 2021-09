Covid oggi Italia, numeri bollettino contagi Protezione Civile e regioni

Green pass, obbligo in arrivo per lavoro pubblico e privato. I dati del 15 settembre da Lombardia e Lazio, Toscana e Campania, Puglia e Piemonte

Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 15 settembre 2021, con numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. Mentre l'obbligo di green pass sta per essere esteso al lavoro pubblico e privato, ecco i numeri covid dalla Sicilia, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I dati sui vaccini, dopo la circolare sulla terza dose e sulla dose booster, mentre l'ipotesi obbligo vaccinale non è esclusa. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli.

TOSCANA

Sono 373 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 settembre 2021, secondo i numeri covid nel bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. Si registrano altri 8 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 373 su 19.102 test di cui 9.828 tamponi molecolari e 9.274 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,95% (5,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che nella regione sono stati somministrati 5 milioni e 130 mila vaccini. L'85,6% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Il 72,6% dei cittadini ha ricevuto due dosi.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 261.742 (94,3% dei casi totali). I ricoverati sono 406 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva (5 in meno).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 406 (14 in meno rispetto a ieri, meno 3,3%), 52 in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri, meno 8,8%).

BASILICATA

Sono 87 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 15 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 889 tamponi molecolari. Non si registrano morti. I lucani guariti o negativizzati sono 79.

I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 50 di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.267. Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.349 somministrazioni ieri. Finora 411.946 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,5 per cento) mentre 347.890 hanno completato il ciclo vaccinale (62,9 per cento), per un totale di 759.836 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96 per cento di prime dosi somministrate e con il 91,1 per cento di completamento del ciclo vaccinale.