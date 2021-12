Covid oggi Italia, più di 6 milioni over 12 senza vaccino

Sono 6,3 milioni gli italiani over 12 che non si sono ancora vaccinati contro il Covid in Italia. E' quanto riporta il report settimanale della struttura commissariale all'emergenza, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

In particolare non si sono sottoposti ancora a prima dose o dose unica 197.211 over 80, 414.852 persone nella fascia 70-79, 690.487 nella fascia 60-69, 1.130.571 nella fascia 50-59, 1.327.281 tra i 40 e i 49 anni, 979.321 tra i 30-39 anni, 565.485 tra i 20 e i 29 anni, 1.046.667 tra i 12 e i 19 anni.

Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 97.419.007 dosi di vaccino anti-Covid, 2.668.228 nell'ultima settimana con una media giornaliera di 381.175,429. Sono 45.726.944 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale pari all'84,66% della popolazione over 12, 47.296.424 si sono sottoposti ad almeno una dose, 361.645 over 12 sono guariti da al massimo 6 mesi mentre sono 7.514.656 le persone che si sono già inoculate la dose booster.