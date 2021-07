Sono 5.143 i nuovi casi secondo il bollettino della Protezione Civile. In lieve calo il tasso di positività

Contagi covid ancora in aumento in Italia, ma la crescita rallenta. Secondo il bollettino di oggi della Protezione Civile, sono 5.143 i contagi nelle ultime 24 ore mentre ieri erano 5.057. In lieve calo il tasso di positività che oggi si attesta al 2,2% (ieri era 2,3%). I decessi, invece, salgono da 15 a 17. Lazio, Lombardia e Veneto le regioni con più casi giornalieri.