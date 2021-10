Non è più in calo, ma stabile l'indice di trasmissibilità di Covid in Italia: nel periodo 8-21 settembre l'rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83, in ogni caso al di sotto della soglia epidemica di 1. E' quanto emerge dal report, diffuso dall'Istituto superiore di sanità (Iss), sul Monitoraggio della Cabina di regia relativo all'andamento del Coronavirus nel Paese.