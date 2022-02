Covid oggi, Italia resta rosso scuro: la mappa Ecdc

L'Italia e tutta l'Europa alle prese con coronavirus e variante Omicron continuano a rimanere interamente in rosso scuro, il colore che indica il livello massimo di rischio epidemiologico per Covid-19, nella mappa pubblicata ogni giovedì dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, e disegnata sulla base di un criterio che ora prende in considerazione, oltre al tasso di positivi sul totale dei test effettuati e del numero dei nuovi positivi ogni 100mila abitanti, anche il tasso di vaccinazione. La situazione, nell'ultimo aggiornamento diffuso dal centro con sede a Stoccolma, resta immutata rispetto a quella della scorsa settimana, quando anche l'unica regione della Romania che ancora resisteva in rosso chiaro aveva capitolato.