Covid oggi Italia, Ricciardi: "Senza contrasto, contagi risalgono"

"Siamo in una fase epidemiologica estremamente precaria. Non ci sono dati di una stabilizzazione decisa. E' quello che ormai ci ha insegnato questo virus: se non viene contrastato torna ad aumentare" . A dirlo all'Adnkronos Salute è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e docente di igiene all'Università Cattolica commentando i dati del monitoraggio settimanale che indicano una lieve ripresa dell'incidenza settimanale dopo settimane di calo.

"E' evidente che in questo momento - continua - non c'è una strategia di contrasto al virus e quindi c'è una maggiore diffusione. E nel momento in cui aumenteranno i fattori di rischio - in particolare l'affollamento in ambienti interni - aumenteranno ancora i contagi", prosegue.

"Nessuna forza politica parla di Covid nella campagna elettorale perché è un argomento impopolare, le persone sono stanche. Chiunque ne parlasse sarebbe penalizzato degli elettori", afferma.

"E' chiaro, quindi, che il tema sia sparito dal dibattito. Ma il virus non è sparito e non segue queste logiche. Tutto questo, ovviamente, non aiuta ad sostenere, in questa fase, politiche di contrasto all'epidemia, fondamentali in vista dell'autunno", conclude.