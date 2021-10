Covid oggi Italia, risale incidenza: aumenta anche Rt

Coronavirus oggi in Italia, indice Rt nazionale in leggero aumento a 0.86 mentre si registra anche una lieve risalita dell'incidenza con 34 casi per 100mila abitanti. Questi i dati contenuti nella nota dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i principali dati dell'ultimo monitoraggio della Cabina di regina. In lieve diminuzione, invece, il tasso di occupazione delle terapie intensive. Quattro le regioni classificate a rischio moderato.