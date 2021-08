Covid oggi Italia, lieve calo per indice Rt: è a 1,56

Lieve discesa per l'indice Rt a livello nazionale che scende a 1,56. La scorsa settimana era a 1,57. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia per il monitoraggio Covid. Ieri sono stati 7.230 i nuovi contagi da Coronavirus e 27 i morti secondo il bollettino della Protezione Civile con 212.227 tamponi e un tasso di positività al 3,4%. In terapia intensiva 268 pazienti, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.409.

Secondo quanto riportato dall'Istituto superiore si sanità la variante Delta è prevalente in Italia. "L’incidenza settimanale a livello nazionale evidenza un forte aumento dei casi diagnosticati e supera la soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti" scrive l'Iss nell'ultimo monitoraggio sull'andamento dell'epidemia in Italia, i cui dati sono dati riferiti al periodo 26 luglio -1 agosto. "Continua - si legge nel report - l’aumento dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 62 per 100.000 abitanti nel periodo di riferimento contro 50 per 100.000 abitanti dal 19 al 25 luglio". C'è stato, inoltre, un lieve aumento dei ricoveri e delle terapie intensive e, sempre secondo l'Iss, in tutte le Regioni il rischio epidemico è moderato.