Covid oggi Italia, Speranza: "Usciamo da stato emergenza ma virus ancora c'è"

E ribadisce: "Nessuno pensa subito a quarta dose di vaccino per tutti"

Siamo usciti dallo stato di emergenza ma il "Covid non è scomparso è ancora lì". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Mezz'ora in più su Rai3. Rispetto all'allentamento delle misure, il ministro ha spiegato che "ora vogliamo affrontare il Covid con strumenti ordinari".

Quanto al vaccino anti Covid, "nessuno pensa subito alla quarta dose per tutti - ha ribadito - ma solo per gli immunocompromessi e per i fragili".

"Su mia proposta - ha aggiunto Speranza - la Commissione Europea darà un'indicazione condivisa sulla fascia generazionale" che dovrà fare la quarta dose "la prossima settimana".