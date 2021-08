Sono 7.270 i nuovi casi di coronavirus e 30 le vittime in 24 ore

Sono 7.270 i nuovi contagi da coronavirus in Italia e 30 le vittime in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In 24 ore processati 216.969 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 3,3%.