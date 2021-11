In leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva in Italia. In particolare, Friuli Venezia Giulia e Marche superano la soglia d'allerta del 10%, con l'11% dei posti occupati. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenas all'8 novembre. La media italiana è del 5%, al di sopra si collocano il Lazio (6%) e l'Umbria (7%).

