Covid oggi Italia, una persona su 5 contagiata: il report

In Italia "indicativamente una persona su cinque (20%) è stata contagiata" dal covid "con un valore massimo registrato dalla PA di Bolzano (33,9%), una persona su tre, e un valore minimo registrato in Sardegna (9,7%), una persona su dieci". Lo evidenzia un numero speciale del report settimanale dell’Altems, l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma, che ha fotografato due anni di coronavirus a partire dal primo caso in Italia. Il dato - precisa il report - non tiene conto delle reinfezioni.

Inoltre si vede come "si è passati da una letalità (percentuale di vittime sul totale dei casi) del 15% (circa 1 paziente Covid-19 su 7) nella prima ondata pandemica; a una, riscontrata tra ottobre e novembre 2020, più bassa che si assestava intorno al 3%. Dall’inizio di gennaio 2022 si assiste ad un’ulteriore diminuzione nei valori di letalità grezza apparente, che la porta poco sopra l’1%", sottolinea il report. Quanto alla mortalità (percentuale di deceduti sul totale della popolazione), "era di 4,83 per 100 mila abitanti nella prima ondata, contro una mortalità di 1,29 per 100.000 nell’ultima", conclude il report.