Covid oggi Italia, Vaia: "Tanti morti? Si analizzi ogni dettaglio"

"Sono settimane che il numero delle terapie intensive e dei ricoveri" Covid in Italia "diminuisce. Ma non quello" dei morti. "Pur considerando che potrebbe esserci una coda della Delta e che la nostra popolazione è anziana, comunque i numeri sono eccessivi e probabilmente chi di dovere dovrà fare analisi approfondita del numero dei morti analizzando ogni dettaglio. C'è chi è deputato a farlo e sono certo che lo farà". Lo ha sottolineato Francesco Vaia, direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, rispondendo alle domande di una delegazione di studenti in visita all'Istituto.

Vaia risponde poi alle domande su Sanremo, dove ieri sera è andata in scena l'esibizione di Checco Zalone con la sua canzone sui virologi: "Io sono stonato e non canto. Sanremo è dei cantanti. Oltre alla grande bravura di Amadeus e dei nostri artisti, penso che 11 milioni di spettatori vogliano dire una cosa che non può essere che una: gli italiani hanno voglia di leggerezza e di riprendersi la vita".