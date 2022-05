Covid oggi Lazio, 1.233 contagi e 5 morti. A Roma 870 nuovi casi

Sono 1.233 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 30 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti per un totale di 11.333. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.479 tamponi molecolari e 8.177 antigenici con un tasso di positività al 10,5%. I ricoverati sono 597, 22 in più di ieri, 33 le terapie intensive, 2 in meno e 3.024 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 870.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 347 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 273 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 250 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 4: sono 50 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 82 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 76 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 155 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 25 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 50 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 12 i nuovi casi.

Al momento nella Regione sono 121.119 i positivi, di cui 597 ricoverati, 33 in terapia intensiva e 120.489 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono stati 1.442.198.